 Следующая страничка

ПОБЕЖДАЕТ ГИПЕРТОНИЮ И ВСЕ ЕЁ СИМПТОМЫ!

ИННОВАЦИЯ И ПРОРЫВ В КАРДИОЛОГИИ

  • Полностью избавляет от гипертонии за один курс!
  • Защищает сердце и сосуды от перегрузок
  • Регулирует давление естественным путем

только до

цена 1 руб*

*при заказе от 1 курса

Осталось упаковок по акции: 60

ВСЕ ЕЩЕ БОРЕТЕСЬ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НЕПРАВИЛЬНО?

Искусственное снижение АД таблетками
лишь усугубляет проблему!

Гипотензивные препараты превращают сосуды человека в сосуды глубокого старика и вызывают тяжелые побочные эффекты!

Для безопасного и эффективного избавления от гипертонии необходим препарат, который будет постоянно ПОДДЕРЖИВАТЬ давление на уровне нормы, одновременно помогая организму справляться с причинами гипертонии

ГИППОКРАТ"Устрани причину - уйдет болезнь!"

Артерио против болезни сердца и сосудов!

Это первый препарат, который ЕСТЕСТВЕННО, а не искусственно снижает артериальное давление и полностью избавляет от АД!

Избавление от гипертонической болезни при помощи Артерио направлено на нормализацию кровообращения и на устранение главных причин гипертонической болезни.

Уникальная технология Vasodilat

Гипокапниемия - постоянный недостаток в крови кислорода — прямая причина артериальной ги­пертонии — постоянного ненормального суженного состояния (спазма) артериол и мелких артерий.

  • Снижение концентрации кислорода в артериальной крови
  • Срабатывает необходимый защитный механизм - сосуд резко сужается!

  • ПРОИСХОДИТ СПАЗМ! ДАВЛЕНИЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ!

    При помощи технологии Vasodilat Артерио помогает сохранить нужную концентрацию кислорода в крови

  • СПАЗМ ОСЛАБЕВАЕТ! ДАВЛЕНИЕ ПРИХОДИТ В НОРМУ

    Чем больше в крови кислорода, тем меньше давление на стенки сосуда

УСТРАНЯЕТ 3 МАСШТАБНЫХ ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА

Высокое давление - вынужденная защитная реакция организма на:

СТРЕСС

Артерио нейтрализует последствия выбросов "гормонов стресса" - адреналина, норадреналина и кортизола, вызывающие учащение сердцебиения и дыхания, повышение тонуса сосудов с увеличением периферического сосудистого сопротивления, увеличение сердечного выброса крови.

Экстракт облепихи

 +

Корень якона

 +

Оливки

СПАЗМ СОСУДОВ

Нормализует естественный уровень углекислого газа и кислорода в крови предотвращая сужение (спазмы) артериол и мелких артерий.

Боярышник

 +

Плоды пустырника

 +

Экстракт падуба

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Входящие в состав вещества повышают чувствительность к инсулину, регулируют гормональный фон организма, регенерируют клетки поджелудочной железы и нормализуют обмен веществ.

Черный тмин

 +

Горицвет

 +

Семена амаранта

 +

Арника

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА КЛИНИЧЕСКИ:

Нормализует давление в первые 6 часов, без скачков и рывков регулирует работу сердца

в 99% случаев

Улучшает эластичность стенок сосудов, расщепляет кровяные сгустки, не позволяя образовываться тромбам

в 98% случаев

Снижает уровень гормона стресса и препятствует кислородному голоданию

в 96% случаев

Эффективен при нарушении сна и нормализует цикл "сон-бодрствование"

в 91% случаев

Исследование проводилось Институтом сердечно-сосудистых заболеваний в течение года.
1 000 добровольцев с гипертонией различной степени принимали Артерио в течение четырех недель.
В конце испытания были получены следующие данные:

у 98%

давление пришло в норму после первого дня приема

у 97%

исчезли все симптомы гипертонии после приема двухнедельного курса

у 81%

снизилось количество приступов гипертонии уже после 3-х дней приема

9 из 10 гипертоников подтверждают:

эффективнее препаратов, которые регулярно назначались большинством врачей!
  • Моментальная помощь
  • Натурально и безопасно
  • Не вызывает побочных эффектов и зависимости

Рекомендован кардиологами

По результатам клинических исследований я могу официально утверждать, что Артерио на сегодняшний день являются самым эффективным препаратом в борьбе с гипертонией.

В 98% случаев устраняется сама ПРИЧИНА артериальной гипертензии, а не только симптомы.

Уже на 1-3 день приема происходит нормализация показателей давления, предотвращается возникновение головных болей, аритмии, тахикардии и иных отклонений в работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, Артерио обладает мощным сосудорасширяющим действием и улучшает работу системы кровообращения, иммунной и нервной систем, что является залогом нормального артериального давления.

Я рекомендую данный препарат для использования гипертоникам на любой стадии недуга.

  • Артерио абсолютно безопасен
  • Не вызывает побочных эффектов
  • Решает главную проблему Гипертонии
  • Подходит для людей любого возраста

только до

цена 1 руб*

*при заказе от 1 курса

Осталось упаковок по акции: 60

Уже помог тысячам пациентов обрести здоровье!

Ольга Ивановна, , 61 год

4 года назад мне поставили страшный диагноз - злокачественная артериальная гипертензия с повреждениями сосудов. Моя жизнь была сплошным адом. Врачи "залечивали" меня таблетками, от которых мне только хуже становилось. Хорошо, что дочь вовремя разузнала про Артерио. Мне хватило 2-х недельного курса, чтобы полностью избавиться от всех симптомов. Давление перестало "скакать" уже после нескольких приемов и до сих пор держится в норме. Я снова чувствую себя здоровым человеком!

Александр Васильевич, Москва, 58 лет

Гипертония у меня началась в 53 года и протекала очень тяжело. Переживал кризис за кризом, давление доходило до колоссальных цифр. Ничем сбить не мог. Благо, кардиолог попался грамотный. Назначил мне три недели принимать Артерио. Не верил сначала в то, что поможет. Но уже на третий день приема почувствовал значительное облегчение - давление нормализовалось, прошли постоянные головные боли, боли в сердце. Теперь я живу без страха за свою жизнь, что в любой момент у меня случится инфаркт или инсульт! Жаль раньше по акции не давали..

Ирина Сергеевна, Омск, 52 года

С 30 лет страдала от лишнего веса, потом диабет обнаружили - следом пришла гипертония. Все это у меня наследственное, поэтому смирилась со своей болезнью. Не жила - существовала. Таблетки пила горстями - от них полностью зависела. После совета подруги, бывшего гипертоника, пропила курс "Артерио". С тех пор начался новый этап моей жизни! Проблемы с давлением ушли, сейчас я абсолютно здоровый человек. Всем, кто столкнулся с такой бедой рекомендую данный препарат и желаю скорейшего выздоровления!

КАК ЗАКАЗАТЬ АРТЕРИО?

1 ШАГ

Заполните форму заказа ниже

2 ШАГ

Дождитесь звонка оператора

3 ШАГ

Получите посылку на почте или у курьера

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

С ростом популярности Артерио на рынке СНГ, участились случаи подделок. Наш же продукт продается в оригинальной упаковке с уникальным регистрационным кодом!

Найдите код на упаковке и проверьте подлинность Артерио.

Отправьте DAT-код по СМС на номер 3888, в ответ получите информацию о подлинности товара.

Проверьте, что услуга отправки смс на короткий номер не отключена. Бесплатные СМС на номер 3888 подключены в РФ, Армении и Беларуси.

Только первая проверка подтверждает подлинность. Только для товаров, защищенных Системой DAT.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГИПЕРТОНИИ НА ПОТОМ!
ОДЕРЖИТЕ ПОБЕДУ НАД НЕДУГОМ УЖЕ СЕГОДНЯ!

ИННОВАЦИЯ И ПРОРЫВ В КАРДИОЛОГИИ

  • Полностью избавляет от гипертонии за один курс!
  • Защищает сердце и сосуды от перегрузок
  • Регулирует давление естественным путем

только до

цена 1 руб*

*при заказе от 1 курса

Осталось упаковок по акции: 60

Закажите обратный звонок

Мы вам перезвоним в течение 1 минуты!

Телефон:
Пример: +74550123456

Закажите обратный звонок

Мы Вам перезвоним в течение 1 минуты!

Телефон: Пример: +74550123456
Подтвердите, что номер указан правильно:
ДА НЕТ
Спасибо за заказ, в ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами!