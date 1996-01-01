ПОБЕЖДАЕТ ГИПЕРТОНИЮ И ВСЕ ЕЁ СИМПТОМЫ!
ИННОВАЦИЯ И ПРОРЫВ В КАРДИОЛОГИИ
- Полностью избавляет от гипертонии за один курс!
- Защищает сердце и сосуды от перегрузок
- Регулирует давление естественным путем
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цена 1 руб*
ВСЕ ЕЩЕ БОРЕТЕСЬ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НЕПРАВИЛЬНО?
Искусственное снижение АД таблетками
Гипотензивные препараты превращают сосуды человека в сосуды глубокого старика и вызывают тяжелые побочные эффекты!
лишь усугубляет проблему!
Для безопасного и эффективного избавления от гипертонии необходим препарат, который будет постоянно ПОДДЕРЖИВАТЬ давление на уровне нормы, одновременно помогая организму справляться с причинами гипертонии
ГИППОКРАТ"Устрани причину - уйдет болезнь!"
Артерио против болезни сердца и сосудов!
Это первый препарат, который ЕСТЕСТВЕННО, а не искусственно снижает артериальное давление и полностью избавляет от АД!
Избавление от гипертонической болезни при помощи Артерио направлено на нормализацию кровообращения и на устранение главных причин гипертонической болезни.
Уникальная технология Vasodilat
Гипокапниемия - постоянный недостаток в крови кислорода — прямая причина артериальной гипертонии — постоянного ненормального суженного состояния (спазма) артериол и мелких артерий.
- Снижение концентрации кислорода в артериальной крови
- Срабатывает необходимый защитный механизм - сосуд резко сужается!
- помогает сохранить нужную концентрацию кислорода в крови При помощи технологии Vasodilat Артерио
- меньше давление на стенки сосуда Чем больше в крови кислорода, тем
УСТРАНЯЕТ 3 МАСШТАБНЫХ ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА
Высокое давление - вынужденная защитная реакция организма на:
СТРЕСС
Артерио нейтрализует последствия выбросов "гормонов стресса" - адреналина, норадреналина и кортизола, вызывающие учащение сердцебиения и дыхания, повышение тонуса сосудов с увеличением периферического сосудистого сопротивления, увеличение сердечного выброса крови.
Экстракт облепихи+
Корень якона+
Оливки
СПАЗМ СОСУДОВ
Нормализует естественный уровень углекислого газа и кислорода в крови предотвращая сужение (спазмы) артериол и мелких артерий.
Боярышник+
Плоды пустырника+
Экстракт падуба
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Входящие в состав вещества повышают чувствительность к инсулину, регулируют гормональный фон организма, регенерируют клетки поджелудочной железы и нормализуют обмен веществ.
Черный тмин+
Горицвет+
Семена амаранта+
Арника
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА КЛИНИЧЕСКИ:
Нормализует давление в первые 6 часов, без скачков и рывков регулирует работу сердца
Улучшает эластичность стенок сосудов, расщепляет кровяные сгустки, не позволяя образовываться тромбам
Снижает уровень гормона стресса и препятствует кислородному голоданию
Эффективен при нарушении сна и нормализует цикл "сон-бодрствование"
Исследование проводилось Институтом сердечно-сосудистых заболеваний в течение года.
1 000 добровольцев с гипертонией различной степени принимали Артерио в течение четырех недель.
В конце испытания были получены следующие данные:
давление пришло в норму после первого дня приема
исчезли все симптомы гипертонии после приема двухнедельного курса
снизилось количество приступов гипертонии уже после 3-х дней приема
9 из 10 гипертоников подтверждают:
- Моментальная помощь
- Натурально и безопасно
- Не вызывает побочных эффектов и зависимости
Рекомендован кардиологами
По результатам клинических исследований я могу официально утверждать, что Артерио на сегодняшний день являются самым эффективным препаратом в борьбе с гипертонией.
В 98% случаев устраняется сама ПРИЧИНА артериальной гипертензии, а не только симптомы.
Уже на 1-3 день приема происходит нормализация показателей давления, предотвращается возникновение головных болей, аритмии, тахикардии и иных отклонений в работе сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, Артерио обладает мощным сосудорасширяющим действием и улучшает работу системы кровообращения, иммунной и нервной систем, что является залогом нормального артериального давления.
Я рекомендую данный препарат для использования гипертоникам на любой стадии недуга.
- Артерио абсолютно безопасен
- Не вызывает побочных эффектов
- Решает главную проблему Гипертонии
- Подходит для людей любого возраста
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цена 1 руб*
Уже помог тысячам пациентов обрести здоровье!
4 года назад мне поставили страшный диагноз - злокачественная артериальная гипертензия с повреждениями сосудов. Моя жизнь была сплошным адом. Врачи "залечивали" меня таблетками, от которых мне только хуже становилось. Хорошо, что дочь вовремя разузнала про Артерио. Мне хватило 2-х недельного курса, чтобы полностью избавиться от всех симптомов. Давление перестало "скакать" уже после нескольких приемов и до сих пор держится в норме. Я снова чувствую себя здоровым человеком!
Гипертония у меня началась в 53 года и протекала очень тяжело. Переживал кризис за кризом, давление доходило до колоссальных цифр. Ничем сбить не мог. Благо, кардиолог попался грамотный. Назначил мне три недели принимать Артерио. Не верил сначала в то, что поможет. Но уже на третий день приема почувствовал значительное облегчение - давление нормализовалось, прошли постоянные головные боли, боли в сердце. Теперь я живу без страха за свою жизнь, что в любой момент у меня случится инфаркт или инсульт! Жаль раньше по акции не давали..
С 30 лет страдала от лишнего веса, потом диабет обнаружили - следом пришла гипертония. Все это у меня наследственное, поэтому смирилась со своей болезнью. Не жила - существовала. Таблетки пила горстями - от них полностью зависела. После совета подруги, бывшего гипертоника, пропила курс "Артерио". С тех пор начался новый этап моей жизни! Проблемы с давлением ушли, сейчас я абсолютно здоровый человек. Всем, кто столкнулся с такой бедой рекомендую данный препарат и желаю скорейшего выздоровления!
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ИННОВАЦИЯ И ПРОРЫВ В КАРДИОЛОГИИ
- Полностью избавляет от гипертонии за один курс!
- Защищает сердце и сосуды от перегрузок
- Регулирует давление естественным путем
только до
цена 1 руб*